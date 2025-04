Justiça dos EUA afirma que Google monopolizou a publicidade na internet

O governo do ex-presidente Joe Biden levou o Google ao tribunal federal da Virgínia em janeiro de 2023 e o julgamento aconteceu em novembro de 2024.

"Durante mais de uma década, o Google vinculou seu servidor de publicação de anúncios e as trocas de anúncios a condições contratuais e de integração tecnológica, o que permitiu à empresa estabelecer e proteger sua posição de monopólio nos dois mercados", prosseguiu.

"Vencemos metade do caso e vamos recorrer a outra metade", disse Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios do Google, em um comunicado.

O presidente sugeriu, em outubro do ano passado, na reta final da campanha antes da eleição presidencial do mês seguinte, que não era a favor de fragmentar o Google, pois isso prejudicaria os Estados Unidos no cenário internacional.