Júri ordena que Chevron deve pagar US$ 745 milhões por poluição

O principal advogado da Chevron no julgamento, Mike Phillips, disse à AFP que a empresa "apresentará recurso contra o veredicto para enfrentar os numerosos erros legais que levaram a este resultado injusto".

As autoridades de Plaquemines processaram a Chevron depois que o grupo comprou outra gigante do setor de petróleo, a Texaco, em 2001.

As autoridades locais também acusaram o grupo de agravar os efeitos das marés ao degradar os pântanos que poderiam proteger a região contra o aumento do nível do mar.