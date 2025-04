Juíza ordena retorno aos EUA de imigrante deportado por erro a El Salvador

O salvadorenho Kilmar Armando Ábrego García vivia nos Estados Unidos sob status legal protegido até que foi levado para El Salvador junto com centenas de supostos membros de gangues em 15 de março.

Em uma audiência judicial de emergência, a magistrada Paula Xinis ordena, no entanto, à administração "facilitar e proceder com o retorno" do salvadorenho "o mais tardar na segunda-feira, 7 de abril", antes da meia-noite.