Juiz vê suposto desacato do governo Trump em expulsão de imigrantes

Um juiz determinou nesta quarta-feira (16) que o governo do presidente Donald Trump "ignorou deliberadamente" a decisão de 15 de março que proibia a deportação de imigrantes com base em uma lei de 1798, o que considera um provável caso de "desacato" judicial.

Em 8 de abril, a Suprema Corte suspendeu a proibição de expulsar imigrantes invocando a lei do século XVIII, mas principalmente por razões técnicas: os imigrantes que entraram com ações judiciais para evitar a deportação estavam no Texas, enquanto o caso diante de Boasberg tramitava em Washington.

Apesar de uma série de audiências judiciais, os funcionários do governo Trump "não apresentaram nenhuma justificativa convincente para evitar a conclusão óbvia, à luz da evolução dos fatos: que desobedeceram deliberadamente a decisão do tribunal", insistiu o magistrado.

"Prevemos imediatamente uma apelação" contra as conclusões do juiz Boasberg, reagiu o diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung, na rede social X.

O presidente acusa os juízes de "usurparem" as prerrogativas do poder executivo e de obstruírem seus planos, os quais contam com o apoio do presidente salvadorenho, Nayib Bukele.