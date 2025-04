Juiz arquiva acusações de corrupção contra prefeito de Nova York

Um juiz arquivou, nesta quarta-feira (2), as acusações de corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, e fechou as portas para uma possível reabertura do caso, como pediu o Departamento de Justiça (DOJ) de Donald Trump, que alegou que o processo afetava a luta contra a imigração na cidade.

Em um documento de 78 páginas, o juiz Dale Ho do Tribunal do Distrito Sul de Nova York concordou em "conceder" a moção proposta pelo DOJ para rejeitar as acusações por corrupção contra o prefeito, que corria o risco de ir a julgamento a partir de abril.

Isso criaria "a inevitável percepção" de que o prefeito "ainda pode estar mais em dívida com as exigências do governo federal do que com as vontades de seus eleitores" para realizar as políticas antimigração de Trump em Nova York, que até agora era santuário da imigração.