Jovem é preso acusado de causar incêndio florestal em Nova Jersey

As autoridades do estado de Nova Jersey anunciaram, nesta quinta-feira (24), a prisão de um homem de 19 anos acusado de iniciar os incêndios florestais que até agora queimaram 15.000 hectares de floresta e levaram à breve evacuação de milhares de pessoas na terça-feira.

Segundo as autoridades, o jovem é acusado de "incêndio provocado com agravantes".

De acordo com o Ministério Público local, o incêndio começou com uma "fogueira mal apagada". A investigação aponta o suspeito como "responsável".

O incêndio, que se espalha pelo condado de Ocean, região costeira de Nova Jersey, ao sul de Nova York, está 50% controlado, de acordo com a última atualização dos bombeiros, publicada no Facebook.

As imagens mostram uma camada de fumaça espessa pairando sobre a região e com cheiro forte sentido até em Manhattan, onde as autoridades de saúde alertaram na manhã desta quinta-feira que a qualidade do ar seria afetada e recomendaram que as pessoas "mais sensíveis" limitem suas atividades ao ar livre.