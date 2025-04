JD Vance diz que Rússia e Ucrânia devem alcançar acordo ou EUA abandonarão negociações

Representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e de sete países europeus se reúnem nesta quarta-feira em Londres, em uma nova tentativa de acabar com a guerra russa em território ucraniano.

"Este é o momento, acredito, de dar, se não o passo final, um dos passos finais, que é, em um nível mais amplo, dizer que vamos parar com as mortes, que vamos congelar as linhas territoriais em algum nível próximo de onde elas estão hoje", acrescentou Vance.