Japão pede 'com firmeza' a Trump que reconsidere o restante das tarifas

O governo do Japão recebeu nesta quinta-feira (10, data local) "positivamente" a pausa em algumas tarifas decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas lhe pediu, "com firmeza", que reconsidere o restante das taxas impostas.

Mas "continuamos pedindo com firmeza que os Estados Unidos revisem as medidas em suas tarifas recíprocas, as tarifas ao aço e ao alumínio, e as tarifas aos veículos e peças automotivas".