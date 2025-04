'Já explodi sua escola': extorsão aterroriza escolas peruanas

O período letivo começou há um mês, mas somente agora os pais podem levar seus filhos a este colégio de Lima que foi atacado com explosivos por negar a pagar uma extorsão. Na entrada, ao invés de professores, militares com fuzis vigiam os portões.

"Até o momento, temos (...) 500 escolas extorquidas" a nível nacional, conta à AFP Giannina Miranda, presidente do Coletivo Educar com Liberdade, que representa os colégios ameaçados no Peru.