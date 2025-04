Irmãos Menéndez tentam mudar sentença de prisão perpétua em audiência nos EUA; entenda

A audiência começa às 13h30min, no horário de Brasília (9h30min no horário local).

Caso "abalou" os EUA nos anos 1990

Inicialmente, os irmãos disseram que suspeitavam que a máfia estivesse por trás do crime sangrento, já que seu pai era um poderoso executivo da música.

No entanto, durante julgamento, que contou com grande cobertura da imprensa, a equipe de defesa os retratou como vítimas de um pai violento e de uma mãe negligente.

Série da Netflix

Série "Monstros - Irmãos Menéndez: Assassinos dos Pais" estreou na Netflix no ano passado.

O caso ganhou fôlego na mídia em 2024, graças a uma minissérie e a um documentário lançados pela Netflix. Com isso, os irmãos Menéndez começaram uma nova cruzada legal pela libertação com apoio do público e familiares.