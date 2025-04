Iraque prende suposto membro do EI por incitar ataque em Nova Orleans

As autoridades iraquianas prenderam um suposto membro do grupo Estado Islâmico (EI) por incitar um atropelamento que matou 14 pessoas em janeiro na cidade americana de Nova Orleans, informou o Judiciário iraquiano neste domingo (27).

A cidade no sul do estado da Louisiana entrou em pânico nas primeiras horas do Ano Novo, quando um veterano do Exército dos EUA, que segundo o FBI havia jurado lealdade ao EI, dirigiu uma caminhonete contra uma multidão em um bairro popular.