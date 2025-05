Irã e EUA concluem terceira rodada de negociações sobre programa nuclear

O Irã e os Estados Unidos concluíram em Omã neste sábado (26) a terceira rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã, um ciclo de conversas indiretas nas quais tentam chegar a um acordo para aliviar as tensões no Oriente Médio.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, liderou a delegação iraniana e os EUA encaminharam o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, para as negociações, que foram mediadas por Omã.

"As conversas técnicas e de especialistas entre as duas delegações entraram em uma fase de discussões detalhadas sobre demandas e expectativas mútuas", informou a televisão estatal.

"As negociações continuarão na próxima semana com uma nova reunião de alto nível provisoriamente agendada para 3 de maio", disse o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, na rede social X.

As negociações começaram por volta das 06H00 GMT (03H00 de Brasília), com as delegações se reunindo em salas separadas e se comunicando por meio dos anfitriões, disse Esmail Baqai, porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Irã.