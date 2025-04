Irã confirma que próxima rodada de diálogo com EUA acontecerá na Itália

A próxima rodada de negociações sobre a questão nuclear entre Irã e Estados Unidos acontecerá no sábado (19) na Itália, e não em Omã, informou a televisão estatal iraniana.

"A segunda rodada de diálogo entre Irã e EUA acontecerá no próximo sábado em Roma e o Ministério das Relações Exteriores de Omã será o anfitrião", afirmou a emissora estatal.

Fontes diplomáticas europeias afirmaram no início da semana que as conversações aconteceriam em Roma, mas as autoridades iranianas insistiam que ocorreriam em Omã.