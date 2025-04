Irã busca diálogo com França, Alemanha e Reino Unido em "áreas de interesse", inclusive nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que as relações com os países europeus do E3 (França, Alemanha e Reino Unido) estão em um momento de tensão, mas se disse disposto a retomar o diálogo. Em publicação no X, o chanceler iraniano criticou a postura das nações europeias e declarou que a iniciativa agora está nas mãos delas.

"As relações com o E3 têm tido altos e baixos na história recente. Gostem ou não, atualmente estão em baixa. Por quê? Cada lado tem sua própria narrativa. Para mim, culpar alguém é um exercício inútil. O que importa é o status quo perde-perde", escreveu Araghchi.

O ministro relembrou que, em setembro do ano passado, durante encontro em Nova York, propôs uma abordagem cooperativa aos seus homólogos europeus, não apenas sobre a questão nuclear, mas em "todas as outras áreas de interesse e preocupação mútuos". No entanto, segundo ele, os países "infelizmente escolheram o caminho difícil".

Araghchi afirmou que está pronto para retomar a diplomacia e que, após consultas recentes com Rússia e China, está disposto a dar o primeiro passo com visitas a Paris, Berlim e Londres. "Eu estava pronto para fazer isso antes de o Irã iniciar seu diálogo indireto com os EUA, mas o E3 optou por não participar", destacou.