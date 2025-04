Inteligência artificial na Dinamarca, a colega que quer te ajudar

Eles têm sobrenome, rosto e endereço de e-mail, mas sua existência é virtual: a área de marketing da cervejaria dinamarquesa Royal Unibrew deu as boas-vindas a cinco novos colegas gerados por inteligência artificial (IA), um marco considerado essencial para atingir todo o potencial dos funcionários.

"Como humanos, somos bons em nossa criatividade, empatia e conhecimento de nossos clientes", disse à AFP a diretora do serviço, Michala Svane.

"Ao trabalhar com IA, (os funcionários) recebem ajuda para realizar tarefas mais rotineiras e encontrar informações", acrescentou.

Com a ajuda da empresa dinamarquesa especializada manifold IA, ela adicionou novos colegas à sua equipe: KondiKai, especialista em marcas; Athena, analista de mercado; Prometheus, coletor de dados de vendas; Møller, sommelier especializado em harmonização de comida e cerveja; e Ella, assistente de vendas.

Inicialmente, os cinco colegas eram apenas assistentes sem nome e sem rosto, mas agora eles têm uma história, podem trocar de roupa e interagir diariamente com os outros funcionários, que os treinaram transmitindo todas as informações disponíveis.

"Quando colocamos uma foto no agente de IA, o uso e a participação quadruplicaram", disse Svane, que elogiou o entusiasmo de seus colaboradores pelo projeto.

Na Royal Unibrew Denmark, a segunda maior cervejaria do país escandinavo, Karin Jørgensen chefia a equipe de Insights, responsável pela coleta e análise de dados, e conversa diariamente com sua "parceira" Athena.

Ela desenvolveu um interesse pelo mercado de cervejas sem álcool, e sua conversa com Athena, por meio do serviço de mensagens instantâneas Teams, indicou-lhe os relatórios já produzidos e deu uma visão geral do mercado.