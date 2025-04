Intel e TSMC chegam a acordo preliminar sobre fabricação de semicondutores

Os gigantes Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) chegaram a um acordo preliminar para formar uma empresa conjunta que operará as instalações de fabricação de semicondutores da Intel, informou nesta quinta-feira (3) o meio especializado The Information.

The Information acrescentou que, apesar do acordo preliminar, alguns executivos da Intel se opuseram, preocupados com o fato de que a aliança possa interromper o desenvolvimento de chips com tecnologia própria e levar a demissões em massa.