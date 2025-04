Inflação do México chega a 3,8% em 12 meses em março

A inflação do México se estabeleceu em 3,8% em termos anuais em março, impulsionada por aumentos nos preços de mercadorias e serviços, informou o Instituto Nacional de Estatística (Inegi) nesta quarta-feira (9).

A marca está abaixo dos 4,42% registrados no mesmo mês no ano passado e se manteve em linha com a de fevereiro, de 3,77%.