Hungria reforma Constituição para restringir direitos LGBTQIAPN+

O Parlamento húngaro continua, nesta segunda-feira (14), com sua ofensiva para restringir as liberdades das pessoas LGBTQIAPN+, adotando uma emenda para fixar na Constituição a existência de apenas dois gêneros, masculino e feminino, entre outras reformas.

O primeiro-ministro nacionalista, Viktor Orban, que prometeu em março uma "grande limpeza de Páscoa", também promoveu uma emenda contra cidadãos com dupla nacionalidade considerados "traidores da nação".

Antes da votação, aprovada por ampla maioria (140 votos a favor e 21 contra), várias dezenas de manifestantes bloquearam a entrada do Parlamento, em Budapeste, e foram rapidamente dispersos pelo numeroso efetivo policial.

Dentro do Parlamento, alguns deputados exibiram uma faixa de protesto, enquanto do lado de fora do edifício os manifestantes gritavam: "Não permitiremos" que a Hungria se torne a "Rússia de Putin".