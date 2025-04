Honduras pede unidade à Celac frente a 'tarifaço' de Trump

Uma dezena de líderes participam, em Tegucigalpa, da IX Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), que reúne representantes de 33 países, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus contrapartes do México, Claudia Sheinbaum, e da Colômbia, Gustavo Petro.

Os outros países são representados por chanceleres e outros altos funcionários nesta conferência, realizada uma semana depois de Trump impor tarifas alfandegárias mais duras do que o esperado e que sacudiram os mercados internacionais.

"Não podemos continuar caminhando separados quando o mundo se reorganiza", disse Castro no discurso de abertura do evento, no qual afirmou que agora os "Estados Unidos redesenham seu mapa econômico sem se perguntar quais povos ficam para trás".