Hamas publica vídeo que mostra refém israelense-colombiano com vida

O braço armado do Hamas divulgou, neste sábado (19), um vídeo que mostra um refém vivo, identificado pela imprensa como Elkana Bohbot, um israelense com nacionalidade colombiana sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

No vídeo, Bohbot aparece muito abatido, chorando, sentado com um cobertor sobre as pernas. Ele parece estar falando ao telefone com membros de sua família.