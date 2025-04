Hamas diz que proposta israelense de trégua em Gaza viola "linha vermelha" inegociável

Um dirigente do Hamas confirmou nesta segunda-feira (14) que o movimento islamista palestino recebeu uma proposta israelense de trégua temporária em Gaza, embora tenha ressaltado que uma das condições impostas por Israel para encerrar a guerra viola uma "linha vermelha" inegociável.

Segundo o alto responsável, a proposta prevê "a libertação da metade dos reféns" na primeira semana após o acordo, em troca de um cessar-fogo de "pelo menos 45 dias" e da entrada de ajuda humanitária no território palestino.

Na proposta transmitida por meio dos mediadores egípcios, Israel também exige o desarmamento do Hamas e de outras facções armadas na Faixa de Gaza, o que, segundo declaração do representante do grupo à AFP, constitui "uma linha vermelha" inegociável.