Hamas diz que 'perdeu contato' com grupo que mantém israelense-americano refém

Em paralelo, o gabinete de Benjamin Netanyahu anunciou que o primeiro-ministro israelense visitou nesta terça o norte de Gaza, onde seu exército intensificou as operações para ampliar o controle sobre grandes áreas do estreito território palestino.

"Perdemos contato com o grupo em poder do soldado Edan Alexander após um bombardeio direto contra sua localização. Ainda estamos tentando contatá-los neste momento", informou Abu Obeida, porta-voz do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al Qassam, no Telegram.