Hamas divulga vídeo que mostra dois reféns israelenses vivos

As imagens, divulgadas pelas Brigadas Ezedin al Qasam, duram pouco mais de dois minutos e nelas um dos homens aparece com uma bandagem na bochecha direita e outra na mão direita.

As imagens foram divulgadas um dia depois de que as forças israelenses lançaram uma ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, na zona de Shujaiya, "com o objetivo de ampliar a zona de segurança" no território palestino.