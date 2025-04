Grupos de DH pedem que ONU intervenha na expulsão de migrantes para El Salvador

Dezenas de organizações de direitos civis e profissionais do direito pediram à ONU que investigasse e tomasse medidas imediatas para impedir o envio de imigrantes expulsos dos Estados Unidos para El Salvador.

O governo do presidente Donald Trump paga El Salvador para trancar imigrantes em uma prisão de segurança máxima, onde violações de direitos humanos são supostamente cometidas. Segundo Washington, esses imigrantes são criminosos e membros de gangues como El Tren de Aragua ou MS-13.

A carta pede que as Nações Unidas "tomem medidas imediatas e significativas" e investiguem "os termos do acordo e as condições de confinamento" dos migrantes.