Greve geral prevista na Argentina leva companhias aéreas a alterar voos

Companhias aéreas anunciaram mudanças nos voos diante da expectativa de uma greve geral na Argentina , marcada para esta quinta-feira (10). As informações são do portal g1 .

A paralisação ocorre em meio a uma onda de protestos contra o ajuste fiscal promovido pelo presidente Javier Milei e à espera da liberação de um empréstimo de US$ 20 bilhões pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), crucial para o plano econômico do governo.

Na véspera da greve, milhares de argentinos se mobilizaram em frente ao Congresso Nacional, convocados pelas três principais centrais sindicais do país. Os manifestantes pedem uma mudança de rumo na política econômica . À meia-noite, está prevista a paralisação de diversos setores por 24 horas, afetando serviços essenciais, incluindo o transporte aéreo.

Latam

A Latam informou que, "devido à adesão dos sindicatos que reúnem os trabalhadores da Intercargo, empresa que presta serviços de rampa em todos os aeroportos da Argentina", foi obrigada a cancelar e/ou reprogramar os voos com origem ou destino na Argentina.

"Informamos que alguns voos podem não ser cancelados, mas sim operados com alguma alteração no horário e/ou data", declarou a companhia.

A empresa não detalhou o número de voos afetados e orienta que os passageiros acompanhem atualizações sobre os voos no site oficial.

Para quem for impactado, as alternativas oferecidas são:

Gol

A Gol anunciou o cancelamento de 28 voos com origem ou destino na Argentina, programados para esta quinta-feira. De acordo com a companhia, a greve geral inviabilizará todas as operações aeroportuárias nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário.