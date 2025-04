Governo Trump quer mudar definição de 'dano' às espécies em risco de extinção

O governo do presidente Donald Trump busca remover a degradação do habitat de sua definição legal de "danos" às espécies em risco de extinção.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e a Administração Nacional Atmosférica e Oceânica (NOAA) afirmaram que a definição de "dano" na Lei de Espécies Ameaçadas (ESA) deveria excluir as "ações que prejudiquem o habitat de espécies protegidas".

Grupos de defesa do meio ambiente alegam que isso permitiria a atividade madeireira, petrolífera e de mineração, entre outras, que destruiriam os ecossistemas de espécies em perigo.

"Uma das chaves do sucesso é a definição de dano, que reconhece o conceito de senso comum de que destruir uma floresta, uma praia, uma margem de rio ou um pântano do qual espécies dependem para sobreviver constitui um dano a essas espécies", acrescentou a organização, que diz estar preparada para recorrer à justiça.

"Simplesmente não há forma de proteger animais e plantas da extinção sem proteger os lugares onde vivem. Mesmo assim, a administração Trump abre as portas para uma destruição descontrolada do habitat", criticou Noah Greenwald, codiretor de espécies em perigo do Centro de Diversidade Biológica.