Governo Trump processa Maine por atletas trans

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processará o Maine por permitir que atletas transgênero disputem em esportes femininos, anunciou a procuradora-geral Pam Bondi nesta quarta-feira(16), em uma nova iniciativa do governo sobre o caso.

O presidente americano, Donald Trump, entrou em conflito com a governadora do estado sobre o assunto em fevereiro, após emitir um decreto proibindo estas atletas em competições femininos.

Em retaliação, seu governo cortou o financiamento federal para as escolas públicas do Maine na semana passada.

"Hoje, o Departamento de Justiça anuncia uma ação civil contra o Departamento de Educação do Maine. O estado do Maine está discriminando as mulheres ao não protegê-las nos esportes femininos", disse Bondi em uma coletiva de imprensa.