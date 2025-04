Governo Trump congela US$ 2,2 bilhões de Harvard após universidade rejeitar exigências

O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira, 14, que vai congelar mais de US$ 2,2 bilhões em subvenções e US$ 60 milhões em contratos da Universidade Harvard, logo após a instituição informar que não acataria as exigências da gestão de Donald Trump para limitar o ativismo no câmpus.

Nesta segunda, o presidente de Harvard, Alan Garber, disse que não cederia às exigências do governo. "A universidade não renunciará à sua independência nem a seus direitos constitucionais", afirmou Garber, em uma carta dirigida à comunidade acadêmica. "Nenhum governo - independentemente do partido que está no poder - deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir e contratar e em que áreas de estudo e investigação podem trabalhar." Fonte: Associated Press.