Governo dos EUA pede à Suprema Corte que permita proibição de militares trans

Uma juíza americana emitiu uma ordem temporária no mês passado para bloquear a proibição, e uma corte de apelações negou posteriormente o pedido do governo para deter a ordem do tribunal inferior.

As restrições no memorando do Pentágono estão dirigidas àqueles que foram diagnosticados com disforia de gênero, dos quais havia 4.240 servindo no exército no final do ano passado, segundo um alto funcionário da Defesa.