Governo dos EUA encomenda estudo para determinar causas da 'epidemia' de autismo

As autoridades dos Estados Unidos conduzem um estudo em larga escala para determinar as causas da "epidemia" de autismo e os resultados serão divulgados nos próximos meses, anunciou o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., nesta quinta-feira (10).

"Lançamos um grande esforço de testes e pesquisas que envolverão centenas de cientistas do mundo todo", disse Kennedy em uma reunião de gabinete televisionada e presidida pelo presidente, Donald Trump.

Segundo Kennedy, a prevalência do autismo aumentou drasticamente nas últimas décadas.

"As taxas de autismo aumentaram; de acordo com nossos números mais recentes, acreditamos que serão de um caso a cada 31, em comparação com um a cada 10 mil quando eu era criança", disse ele, sem oferecer mais detalhes ou citar a fonte dos números.