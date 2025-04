General russo morre em atentado com carro-bomba em Moscou

O vice-chefe do principal departamento operacional do Estado-Maior Russo, Yaroslav Moskalik, foi morto nesta sexta-feira (25) em um ataque com carro-bomba em Moscou, capital da Rússia.

De acordo com a BBC, a informação foi confirmada pelo Comitê Investigativo da Rússia, principal autoridade federal de investigação do país.

A porta-voz do comitê, Svetlana Petrenko, disse que um veículo Golf explodiu depois que um dispositivo improvisado detonou. Ainda segundo ela, um processo criminal foi aberto para investigar o caso.

Ainda segundo a BBC, o enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin após o atentado. Esta é a quarta viagem do americano ao país neste ano, na tentativa de mediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Segundo ataque

O assassinato de Moskalik é o segundo ataque a um oficial de alta patente do exército russo nos últimos quatro meses.