Gastos militares registram aumento sem precedentes desde o fim da Guerra Fria

Os gastos militares no planeta registraram em 2024 o aumento mais expressivo desde o fim da Guerra Fria, a 2,7 trilhões de dólares (15,3 trilhões de reais), uma consequência das guerras e conflitos em curso, segundo um relatório do Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa da Paz (Sipri), publicado nesta segunda-feira (28).

O aumento aconteceu principalmente na Europa e no Oriente Médio, revela o Sipri. Os gastos dispararam 9,4% em 2024 - o 10º ano consecutivo de aumento -, na comparação com 2023.

"O resultado realmente reflete as elevadas tensões geopolíticas", declarou à AFP Xiao Liang, pesquisador do programa de Gasto Militar e Produção de Armamentos do Sipri.

Embora represente apenas 43% do equivalente aos recursos russos, Kiev registrou o maior gasto militar do mundo, com 34% do seu PIB dedicado à defesa.