Futuro chefe de Governo alemão conclui negociações para formar coalizão

Um mês e meio após as eleições legislativas, o bloco conservador CDU/CSU está se preparando para assumir as rédeas da principal economia da Europa em uma aliança com a centro-esquerda do chanceler em fim de mandato, Olaf Scholz.

O novo governo esperado não terá esse problema. Diante da turbulência global, Merz conseguiu, no início de março, aprovar um gigantesco plano de investimento no valor de centenas de bilhões de euros para rearmar e modernizar o país, uma iniciativa aplaudida por seus homólogos europeus.

No entanto, o futuro chefe de Governo está sendo duramente criticado na Alemanha, até mesmo por seus partidários, por reformar o "freio da dívida" que limita a capacidade de endividamento do país para gastos militares e regionais, apesar de ter prometido não alterá-lo.

De acordo com uma pesquisa publicada na quarta-feira pelo instituto Ipsos, a AfD agora lidera as intenções de voto com 25%, quase cinco pontos a mais do que seu resultado recorde nas eleições legislativas, enquanto os conservadores estão com 24%.