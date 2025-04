Francisco, um papa na era das redes sociais e da IA

O papa Francisco, uma estrela da internet às vezes relutante, sabia como usar as redes sociais para se comunicar, ao mesmo tempo em que alertava regularmente sobre os riscos da desinformação e o potencial abuso da inteligência artificial (IA).

A conta do X (antigo Twitter) @pontifex, criada em 2012 por seu antecessor Bento XVI, poucos meses antes da eleição de Francisco como pontífice, contribuiu para modernizar a comunicação do líder da Igreja Católica, dirigindo-se especialmente aos mais jovens.

Francisco alcançou sucesso instantâneo nesta rede. Com um total de 50 milhões de seguidores, a conta está disponível em nove idiomas: inglês, italiano, espanhol, português, francês, polonês, alemão, árabe e até latim, que faz um sucesso surpreendente com 1 milhão de seguidores.

Em março de 2016, três anos após o início de seu pontificado, o papa argentino foi ainda mais longe e criou a conta Franciscus no Instagram, que atraiu quase 10 milhões de seguidores.

Assim como no X, o Vaticano publica fotos e vídeos todos os dias, a maioria de cunho religioso, trechos de discursos, textos e intervenções públicas do líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.