O velório de um papa sempre se torna um evento, até pelo tempo que dura (nove dias). Mas o papa Francisco , que morreu nesta segunda-feira (21), buscou no ano passado simplificar esses ritos. Ele será enterrado em um caixão simples de madeira e fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século.

O uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores, também foi abolido. Os fiéis serão convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.