França aprova lei para reforçar combate ao tráfico de drogas

"Essa lei é um passo decisivo na luta contra o tráfico de drogas e as organizações criminosas", disse o ministro do Interior, Bruno Retailleau, afirmando que os policiais agora poderão agir "em igualdade de condições".

Após ser aprovada pelo Senado na segunda-feira, a Assembleia Nacional (câmara baixa) a ratificou na terça-feira, com o voto contrário dos deputados do partido de esquerda radical A França Insubmissa.

Esta ala alerta sobre o risco de que as liberdades públicas ou o direito de defesa sejam violados, prometendo recorrer à legislação no Conselho Constitucional da França.

A França também estabelecerá prisões de alta segurança para os traficantes de drogas mais perigosos. A primeira das duas anunciadas será inaugurada no final de julho em Vendin-le-Vieil, no norte do país.