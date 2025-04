Flores, futebol e favelas: as marcas do papa Francisco em Buenos Aires

Antes de ser nomeado papa, Jorge Bergoglio foi arcebispo de Buenos Aires, sua cidade natal, com a qual sempre manteve laços fraternos e cujas marcas permanecem no bairro de Flores, em seu querido clube de futebol, o San Lorenzo, e nas favelas que frequentava.

As referências ao papa são abundantes na Basílica de San José de Flores, no centro do bairro homônimo de Buenos Aires, onde Bergoglio cresceu em uma família modesta de cinco filhos.