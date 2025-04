Fiéis se despedem do papa Francisco na Basílica de São Pedro

Os fiéis começaram a entrar nesta quarta-feira (23) na capela-ardente do papa Francisco , instalada no interior da Basílica de São Pedro , para prestar suas homenagens ao primeiro pontífice latino-americano.

O caixão com o corpo de Jorge Mario Bergoglio foi colocado aberto diante do imponente baldaquino barroco da basílica, com o seu inseparável rosário entre as mãos e casula vermelha.

O papa que veio "do fim do mundo", eleito em 2013, inicia assim a sua última viagem, que terminará no sábado (26), com o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore de Roma, o primeiro de um papa fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.