Fiéis fazem fila para visitar túmulo do papa Francisco

Começou neste domingo (27) a visitação por fiéis e curiosos ao túmulo do papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maggiore , em Roma. Centenas de pessoas fizeram fila desde o início da manhã para conhecer o local.

Tatiana Alva, uma peruana de 49 anos residente no Canadá, não conseguiu conter as lágrimas ao vê-lo:

Entre as 400 mil pessoas que participaram de sua despedida no sábado (26) pelas ruas de Roma e no Vaticano, estavam muitos jovens que viajaram para a Itália para a canonização adiada de Carlo Acutis, o primeiro santo milenium, que aproveitaram para visitar o local de descanso final de Jorge Mario Bergoglio.