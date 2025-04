'Feito nos EUA': marca de roupa íntima sob ameaça das tarifas de Trump

O presidente republicano defende uma tarifa impositiva contra uma longa lista de países, incluindo tarifas adicionais de até 145% sobre a China, com o argumento de incentivar a criação de trabalhos nos Estados Unidos.

"Isso pode afetar o setor porque, no setor de vestuário, dependemos das importações", disse Tzul, costureiro no ateliê da Cantiq, à AFP.

A marca de roupa íntima foi fundada há uma década por Chelsea Hughes em Los Angeles com o objetivo de oferecer uma linha inclusiva feita nos Estados Unidos.

"Obtenho o pior. É um perde-perde para mim porque fabrico meus produtos nos Estados Unidos há dez anos, mas nenhuma vez recebi algo do governo, algo como 'obrigado por manter a produção aqui'", reclama Hughes.

Com três tipos de tecidos para fabricá-la, Hughes acredita que as novas tarifas poderiam forçá-lo a aumentar o preço em até 20%, o que a tornaria inacessível para seus clientes.

"Quando se trata da produção de tecidos elásticos, como rendas e malhas, ninguém os produz aqui de forma tão econômica quanto no exterior", disse ela à AFP em sua colorida butique.

Hughes pode conseguir algumas alternativas no mercado doméstico, mas até doze vezes mais caras do que em outros países, o que afasta sua clientela.

"Preciso de programas que me apoiem financeiramente, ou terei de cortar minha folha de pagamento, o que é o oposto do que eles (o governo) dizem querer", diz.

No ateliê, Tzul, que emigrou da Guatemala para os Estados Unidos há mais de duas décadas, diz que espera que a poeira assente.

"Essa é uma das razões pelas quais milhões de nós deixamos nossos países, porque as decisões que os governos tomaram, em vez de ajudar as pessoas, destruíram a economia", acrescentou o homem de 60 anos. "Não queremos que isso aconteça com os Estados Unidos."