Ex-primeira-dama do Peru chega a Brasília após pedir asilo

Em foto de 2016, Nadine aparece ao lado do marido, ex-presidente peruano Ollanta Humala Reprodução / Facebook

Chegou à Brasília nesta quarta-feira (16) a ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia. Ela veio em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e pousou em solo brasileiro por volta do meio-dia.

Esposa do ex-presidente Ollanta Humala, Nadine solicitou asilo na Embaixada do Brasil em Lima na terça-feira (15), após ela e o marido serem condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, em um caso envolvendo a construtora Odebrecht (atualmente Novonor) e o governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não deu informações sobre o pedido de asilo. De acordo com o g1, a presidente do Peru, Dina Boluarte, concedeu a liberação para que Nadine viajasse ao Brasil.

A Defesa de Humala confirmou a informação e disse que Nadine deve fazer procedimentos diplomáticos em Brasília, mas a família deseja que ela fique em São Paulo.

Condenação

A Justiça peruana condenou Humala e Nadine por lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o ex-presidente teria recebido US$ 3 milhões da Odebrecht e outros US$ 200 mil de Chávez para financiar suas campanhas presidenciais de 2006 e 2011.

Humala foi eleito em 2011 e governou até 2016. Em 2017, ele e Nadine chegaram a ser presos no curso das investigações.

Nadine foi acusada de participar ativamente das ações do Partido Nacionalista Peruano, fundado por Humala. De acordo com o Ministério Público, ela atuava na arrecadação de fundos e também em decisões de governo. Ela nega ter recebido qualquer quantia ilegal.

O irmão de Nadine e cunhado de Humala, Ilán Heredia, também foi condenado no mesmo processo, com pena de 12 anos de prisão.

Ao final do julgamento, realizado na Corte Superior Nacional, Humala foi preso imediatamente e levado à prisão. Uma ordem de prisão também foi emitida contra Nadine, que não compareceu à audiência.

Além da pena de reclusão, Humala deverá pagar uma multa de 10 milhões de soles (aproximadamente R$ 15,7 milhões).

Com o pedido de asilo, a defesa da peruana acredita ela poderá se defender da sentença, classificada como "excessiva", e alegando que os promotores não conseguiram provar a origem ilegal do dinheiro.

Escândalo de corrupção

Humala é o primeiro ex-presidente peruano a ser julgado no escândalo de corrupção da Odebrecht, que também envolveu outros três ex-chefes de Estado do país:

Alan García cometeu suicídio em 2019, quando a polícia chegou à residência dele para prendê-lo

cometeu suicídio em 2019, quando a polícia chegou à residência dele para prendê-lo Alejandro Toledo foi condenado a 20 anos de prisão por aceitar propinas em troca de contratos governamentais

foi condenado a 20 anos de prisão por aceitar propinas em troca de contratos governamentais Pedro Pablo Kuczynski cumpre prisão domiciliar enquanto aguarda o desfecho das investigações

Humala venceu as eleições de 2011 ao derrotar Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori. Keiko também chegou a ser presa por mais de um ano em um processo relacionado à Odebrecht, posteriormente anulado pela Justiça.