EUA proibirá corantes alimentícios artificiais antes do fim de 2026

No total, são oito corantes sintéticos, todos eles derivados do petróleo e que se suspeita que têm efeitos nocivos para a saúde. Serão proibidos progressivamente até o fim de 2026.

"Nos últimos 50 anos, as crianças americanas têm vivido cada vez mais em uma sopa tóxica de substâncias químicas artificiais", declarou Makary um pouco antes, e citou estudos que vinculam esses aditivos com a hiperatividade, a diabetes e o câncer.

Entre os corantes afetados agora figuram o vermelho "Red 40" (E129 na Europa), e os amarelos "Yellow 5" (E102) e "Yellow 6" (E110), muito utilizados pela indústria alimentícia, explicou à AFP Peter Lurie, presidente da associação de proteção do consumidor Center for Science in the Public Interest (CSPI).