EUA parabeniza premiê canadense, Mark Carney, pela reeleição

Os Estados Unidos parabenizaram, nesta terça-feira (29), o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, pela vitória de seu Partido Liberal nas eleições legislativas, depois de uma campanha dominada pelo repúdio às ameaças do presidente americano, Donald Trump.

O Departamento de Estado emitiu uma mensagem congratulatória, em linha com a prática diplomática, evitando adotar a linguagem de Trump, que sugeriu transformar seu vizinho do norte no "51º estado" dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos parabenizam o primeiro-ministro Mark Carney e seu partido por sua vitória nas recentes eleições federais no Canadá", declarou a jornalistas a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

"A relação EUA-Canadá continua uma das mais profundas do mundo. Esperamos ansiosamente por trabalhar com o governo do primeiro-ministro Carney", acrescentou a porta-voz.

Segundo ela, os Estados Unidos esperavam trabalhar com Carney em "questões-chave, tais como o comércio justo, o combate à imigração ilegal, a detenção do fluxo de fentanil e outras drogas perigosas e a contraposição à influência do Partido Comunista Chinês no nosso hemisfério".