EUA negará vistos por conteúdo que considere 'antissemita' nas redes sociais

Trata-se, disse, de "proteger a pátria de extremistas e estrangeiros terroristas", incluindo aqueles que apoiem organizações como as palestinas Hamas e Jihad Islâmica, o grupo libanês pró-iraniano Hezbollah ou os rebeldes huthis do Iêmen.

"Não há lugar nos Estados Unidos para os simpatizantes do terrorismo do resto do mundo, e não somos obrigados a aceitá-los nem a deixá-los ficar aqui", afirma a subsecretária de Assuntos Públicos do Departamento de Segurança Interna (DHS), Tricia McLaughlin, citada em um comunicado.