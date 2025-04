EUA isenta smartphones e computadores de tarifas

O governo de Donald Trump eliminou as tarifas sobre smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos, reduzindo o impacto de custo de vários produtos populares de alta tecnologia para os consumidores americanos.

As isenções reduzem o escopo das tarifas abrangentes de 10% anunciadas por Trump no início deste mês e do severo imposto adicional sobre os produtos da China.