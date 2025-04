EUA impõe novas sanções ao programa nuclear iraniano antes de negociações

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções nesta quarta-feira (9) contra entidades e uma pessoa ligadas ao programa nuclear do Irã, dias antes do início das negociações sobre este tema entre os dois países.

O Departamento do Tesouro informou a imposição de sanções a cinco entidades, entre elas a Organização de Energia Atômica do Irã e uma pessoa por seu apoio a grupos "que gerenciam ou supervisionam o programa nuclear do Irã".