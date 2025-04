EUA diz que se alinhar comercialmente à China seria 'cavar a própria cova'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira(9) que seria suicídio para os países se alinharem à China em matéria comercial, em uma tentativa de combater os efeitos das tarifas americanas.

"Seria como cavar a própria cova", disse Bessent sobre os países europeus que consideram estreitar os laços com Pequim depois que as novas tarifas do presidente Donald Trump entraram em vigor.