EUA diz que 'mais de 50 países' pedem para negociar tarifas

Um imposto universal de importação de 10% entrou em vigor nos Estados Unidos no sábado. Na quarta-feira, os impostos sobre as importações de alguns países, como os membros da União Europeia (20%) e a China (34%), aumentarão, anunciou Trump em 2 de abril.

"Mais de 50 países entraram em contato com o governo para reduzir as tarifas e acabar com a manipulação de suas moedas", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, à NBC.