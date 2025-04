EUA atacou mais de mil alvos no Iêmen desde meados de março, diz Pentágono

As forças militares dos Estados Unidos atacaram mais de 1.000 alvos no Iêmen desde que Washington lançou uma campanha aérea contra os rebeldes huthis em meados de março, disse o Pentágono nesta terça-feira (29).

Os huthis, que controlam vastas áreas do Iêmen, começaram a atacar embarcações no Mar Vermelho e no Golfo de Áden no final de 2023, alegando solidariedade com os palestinos em Gaza, devastada pelo exército de Israel após um ataque surpresa do Hamas em outubro daquele ano.