EUA aplica sanções para frear petróleo iraniano apesar de negociações sobre pacto nuclear

Segundo o governo americano, as sanções concentram-se em cinco companhias - quatro sediadas nos Emirados Árabes Unidos e uma na Turquia - que venderam produtos petroquímicos de origem iraniana para países terceiros, junto com duas empresas dedicadas ao transporte marítimo.

"Enquanto o Irã tentar gerar receitas com petróleo e produtos petroquímicos para financiar suas atividades desestabilizadoras e apoiar suas manobras terroristas e seus aliados, os Estados Unidos tomarão medidas para responsabilizar tanto o Irã como todos os seus parceiros envolvidos na violação das sanções" em vigor, declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, citado em um comunicado.

A medida é tomada logo após o Irã anunciar uma quarta rodada de diálogos com o governo do presidente Donald Trump no sábado, em Roma.